彰化刑警大隊偵查佐輕生 家屬懷疑遭霸凌 警局：已函請檢方調查

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰縣警察局刑警大隊張姓偵查佐在租屋處輕生，家屬發陳情信懷疑遭霸凌；彰縣警察局今天開記者會說明，督察科未曾接獲投訴反映刑警隊有職場霸凌等情事，也未有不合理工作要求，為求公允，警局已函請彰化地檢調查。

家住台中市的張姓偵查佐今年10月17日晚上沒有到辦公室值班，同事察覺有異，前往張姓偵查佐彰化租屋處查看，發現張男倒臥浴室，送醫不治，員警另在臥室發現炭火。

張姓偵查佐妻子昨天向總統府等單位發陳情信，指丈夫疑遭長官霸凌，含冤致死，縣警局對死因避重就輕，另從丈夫遺留手機中訊息，清楚明白指名道姓，控縣警局刑警大隊蕭姓隊長等3人職場霸凌，縣警局卻否認試圖掩蓋，盼查明真相，讓張姓偵查佐沉冤得雪。

彰化縣警察局今天上午開記者會，針對張姓偵查佐疑遭霸凌提出說明；縣警局指出，張姓偵查佐已在彰化服務2年多，案發後縣警局將手機發還家屬，也向家屬說明若有任何疑問可查證。

縣警局指出，督察科也主動展開行政調查，確認今年未曾接獲投訴或反映刑警大隊有職場霸凌或管教不當等情事；另外，調查張姓偵查佐工作職掌、移送案件、承辦公文量，也未發現有不合理工作要求。

縣警局表示，獎勵部分都由張員主導認可後陳報並無不公平等情節，詢問相關同仁，張姓偵查佐也不曾與同仁間有相處不睦、言語或行為衝突情事，單位工作氣氛融洽。

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縣警局指出，為求公允周全，警局已在11月25日函請彰化地方檢察署調查，將持續配合檢察官調查；另有關家屬陳情疑似遭霸凌部分，縣警局於11月28日邀請相關專家學者召開「機關安全及衛生防護小組」審議，警局也盡力協助家屬辦理後事及相關撫卹事宜，也將對刑事警察大隊同仁進行團體諮商，期盼早日撫平傷痛。（編輯：陳仁華）1131128

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