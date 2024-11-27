海科館長陳素芬疑似職場霸凌 調任非主管職務

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（中央社記者陳至中台北27日電）國立海洋科技博物館長陳素芬遭控職場霸凌，教育部今天表示，經專案小組評估，陳素芬已不適合擔任主管職務，後續將針對是否成立職場霸凌繼續調查。

勞動部公務員輕生案引發社會關注職場霸凌，而海科館長陳素芬日前遭爆，經常用高分貝音量飆罵部屬，教育部於10月30日派員實地查核，隨後由職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員3人（法律學者、社會心理學者及律師），組成專案小組進行調查。

行政院長卓榮泰11月21日在行政院會上，要求部會清查相關案例，且必須1週內將媒體已揭露的事件完成調查。教育部今天下午公布調查結果。

教育部指出，專案小組瞭解相關情形後，評估陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，當前已不適合繼續擔任機關首長職務，並建議儘速調整。

教育部將依規定把陳素芬調任非主管職務，在人事作業完成前，陳素芬繼續請假。

教育部指出，專案小組目前持續就是否成立職場霸凌深入調查了解，並於調查完成後，另行公布調查結果，以及相關責任及處理措施。

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教育部也指出，已全盤檢討職場霸凌防治及調查相關規定，將調查期限由原本2個月（可延長2次）縮短為1個月（延長以1次為限），同時明定不得對申訴人有不利措施。

另外，教育部積極規劃辦理相關教育訓練，提升各級主管及員工對防治職場霸凌的正確認識與覺知；要求所有首長及各級主管秉持理性溝通，維持和諧互動，避免同事遭受身心侵害，營造合理友善工作環境。（編輯：李錫璋）1131127