疑霸凌將調非主管 海科館長陳素芬：未收到通知

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）國立海洋科技博物館長陳素芬遭控職場霸凌，教育部將依規定把陳素芬調任非主管職務。對此，陳素芬今天下午接受電訪表示，她沒有收到通知，還沒有辦法回應。

鏡週刊10月23日報導，陳素芬經常用高分貝音量飆罵部屬，動輒以情緒字眼交辦工作事項，員工想請特休，竟狠酸「不是剛休過又要休，乾脆辦退休」，有科員因長期處在負面環境下，出現身心疾病。

此外，獸醫師參加法定例行的受訓，陳素芬說「離譜！真的離譜到不行！竟然跟我說整年度都在受訓，那你就不要來這裡！我這邊不是人才培訓機構」。

陳素芬當時表示，她雖求好心切，但在口氣上她還是要調整，I am sorry（我很抱歉），她會檢討並調整口吻。

教育部於10月30日派員實地查核，隨後由職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員3人（法律學者、社會心理學者及律師），組成專案小組進行調查。

教育部今天下午公布調查結果表示，專案小組瞭解相關情形後，評估陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，當前已不適合繼續擔任機關首長職務，並建議儘速調整。

教育部將依規定把陳素芬調任非主管職務，在人事作業完成前，陳素芬繼續請假。

教育部指出，專案小組目前持續就是否成立職場霸凌深入調查了解，並於調查完成後，另行公布調查結果，以及相關責任及處理措施。（編輯：李錫璋）1131127