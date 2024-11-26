腸病毒就診創10年單週新高 疫情高峰延到12月中

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（中央社記者曾以寧台北26日電）衛福部疾管署今天表示，上週腸病毒就診共2.6萬人次，為10年單週新高。發言人羅一鈞表示，預估疫情高峰落在12月中，最高單週就診上看3萬人次，明年1月才會脫離流行。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，11月17至23日門急診就診共2萬6077人次，較前週2萬2720人次上升14.8%，疫情呈上升趨勢。且上週社區定點醫師反映，國小生及國中生 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 個案增加，症狀雖仍以手足口症、疱疹性咽峽炎為主，但常發燒不明顯、手腳卻有明顯紅疹。

疾管署原預估，這波疫情到11月底就會開始下降。羅一鈞今天說明，是因前幾週急診就診趨勢已開始往下降，但上週卻又明顯往上衝，且增幅一下超過14%，與前幾週的4到5%相比大幅上升；因此預估疫情高峰延後，可能落在12月中旬，最高單週就診人次2.9到3萬，預估1月中下旬脫離流行期。

羅一鈞指出，今年腸病毒流行型別從年初開始就一直是克沙奇A16一枝獨秀，沒有型別轉換，但推測因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年期間，腸病毒疫情都被打趴在地上，導致很多小朋友沒有在小小孩的時候得過腸病毒，在今年才感染到、發病，因此會觀察到大孩子個案也有明顯增加。

羅一鈞說，雖然以往天氣炎熱才有腸病毒，但其實2016年也有過腸病毒秋冬疫情，因此不敢樂觀預估冷氣團來襲疫情就會下降，尤其期中考後，各級學校校內外活動增加，增加小朋友接觸機會，可能是這波疫情升溫的推動力；隨天氣變冷，小朋友洗手可能只洗一半，提醒大人督促小朋友要徹底清潔。

羅一鈞表示，最新全國停課統計，11月3至9日共331班高於過去4年同週，其中幼兒園245班、國小28班、托嬰中心等其他機構58班。

疾管署表示，近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A2型。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇 B4型各1例，其中5例為未滿1歲幼童。（編輯：李亨山）1131126