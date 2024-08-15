社會光明面報導獎 中央社「街友應援團」獲佳作

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涉己新聞

（中央社記者王心妤台北15日電）第28屆社會光明面新聞報導獎今天揭曉，中央通訊社文字記者沈佩瑤、曾以寧、陳婕翎與攝影記者合力製作的「街友應援團」專題獲得平面新聞報導類佳作，將於30日頒獎。

社會光明面新聞報導獎由台北市新聞記者公會主辦，今年共有189件作品報名，包含平面新聞報導59件、廣播報導37件、電視報導93件，並由黃肇松擔任主任委員，另有王毓莉、莊伯仲、洪瓊娟、蔡念中、杜聖聰、賴祥蔚、黃葳威、莊克仁傳播領域專家參與審查，共選出15組得獎者，將於30日晚上在國立中正紀念堂演藝廳頒獎。

對於獲獎，沈佩瑤、曾以寧及陳婕翎表示，此次採訪跟著應援團上山下海，從下雨天到頂著大太陽，見證應援團幫助社會最弱勢的一群人，很開心能透過報導，讓更多人關注議題。

另外，平面新聞報導類特優得獎者為聯合報「路樹殺人誰之過？調查追蹤報導」、優等得獎者為東森新媒體控股股份有限公司「死刑 刑？不行？」，佳作得獎者包含中央通訊社、經濟日報、人間福報；學生組則是台灣大學新聞學研究所。

電視新聞報導類特優得獎者為中華電視公司「失智，怎麼伴？」、優等得獎者是民間全民電視股份有限公司「淚之醫護 重生之路」、佳作得獎者包含TVBS聯利媒體股份有限公司、鏡電視股份有限公司、中華電視公司；學生組則是國立台灣體育運動大學運動資訊與傳播學系及淡江大學資訊傳播學系。

廣播新聞報導類特優得獎者為國立教育廣播電台台東分台「從漂流到重生－啟發生命新價值」、優等為中央廣播電台「留學兩岸，行不行？」、佳作則有漢聲廣播電台台北台、復興廣播電台；學生組則是國立台東大學文化資源與休閒產業學系。（編輯：管中維）1130815