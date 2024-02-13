為工人、街友發聲 林立青：自信心比什麼都有價值

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）讓失業、失能的街友重返社會不是件容易的事，作家林立青創辦「友洗社創公司」不只培養街友專業洗地職能，也鼓勵協助他們跟外界溝通，林立青說：「自信心建立比什麼都有價值。」

林立青原本是工程師，長期擔工地監工，因為「做工的人」一書引起各界關注，並改編成影視作品，他說之所以自己跳下來當老闆，源於某位朋友的激將法。

那位朋友跟林立青說：「你當老闆肯定『尬』不過張忠謀或郭台銘，但如果今天跟這兩位老闆坐在一起，談弱勢勞工如何進入社會，他們兩個只能聽你講。」林立青覺得這個說法實在太撼動他的靈魂，於是決定試試看。

林立青說，疫情期間他和街友們在萬華開始募物資轉送，幫助需要的人，但據點所在經常因為吃喝的關係弄得髒兮兮，他就從工地拿高壓清洗機讓街友們練習清洗。

林立青說，他發現這些朋友不管洗得好不好，過程中總是很開心，很有成就感，洗起來很療癒，於是思考要不要讓這件事變成一個常態，不是只洗自己工作的地方，而是擴大到更多地方、服務更多人群。

林立青說，這項工作有幾個特性，一是洗地的人馬上可以看到工作成效，只要願意撐住，地板就會逐漸乾淨，「他們會覺得人生終於有一些事，只要你努力付出就有回饋，這樣的回饋讓弱勢者覺得回歸這個社會是有希望的。」

林立青說，「友洗社創公司」的宗旨是「街友洗地，社會創新」，有別於一般清潔公司，林立青旗下的成員都是街友，年齡層從22至67歲，服務項目從洗地到整理往生者身後留下的房子，藉此讓街友建立自信，重燃希望。

公司內部也有完善制度，不僅和人生百味、芒草心等機構合作，由社工擔任保證人舉薦適合的街友；也建立存款制度，目的就是希望街友們能夠自食其力。

林立青也表示，洗地是一門易學難精的工作，機器的配件和壓力是洗地的「眉角」，只要選對工具設備，加上肯做的意願，是一項只要做了就能立即見效的工作，同時也成了街友們建立自信心的重要關鍵。

林立青沒有顯赫的背景、出身一般，因此更能用同理心去面對社會底層的弱勢族群，培養他們的一技之長，洗出嶄新的人生。林立青說：「給他魚吃，不如教他學會釣魚。」他期待能有更多人走出困境，投入社會，貢獻自己的力量。（編輯：龍柏安）1130213