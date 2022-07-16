無家者清洗西門町彩虹地景 盼商圈迎後疫情商機

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（中央社記者王寶兒台北16日電）如操場跑道的彩虹地景是台北西門町聞名地標，作家林立青和北市無家者們組成的「友洗社創」，今天受台北市小英之友會與芒草心協會之邀，前進清洗彩虹地景，盼商圈復甦重生。

友洗社創今天上午赴西門町協力清潔彩虹地景，民進黨台北市議員吳沛憶、社團法人台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍、作家陳雪與楊双子也一同到場見證煥然一新的地標。清洗活動結束後，還有導覽、講座活動，讓民眾能深入了解無家者的生活故事與萬華地區的歷史文化脈絡。

劉金龍表示，西門彩虹地景上寫著Taipei，象徵台北市是一座友善的都市，這裡已經是有名的打卡拍照景點，希望透過清洗彩虹地景為西門帶回繁榮。

台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，讓彩虹煥然一新，除了代表西門商圈在後疫情時代一定能振興再生外，同時認為本次活動能夠結合無家者的共同努力，極富公益色彩。這是台北市小英之友會獻給西門商圈的祝福，對於公益力量的挹注盡一份心力，也是對台北市的未來發展充滿期待。

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芒草心慈善協會秘書長李盈姿說，協會長期關注無家者議題，陪伴協助許多夥伴。今天來協助的團隊「友洗社創」，是由作家林立青創辦，許多工作夥伴都是無家者，參與清洗除了是養成一技之長，也是讓無家者能與社區共好。

吳沛憶表示，2年來，在地團體於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下互相支持，而不只西門，現在北市、全台灣的商圈都需要振興。現在中央有國旅補助帶動國內旅客的消費。但更重要的是未來國際觀光能夠恢復，讓西門的人潮商機回到疫情前。（編輯：陳政偉）1110716

台北捷運西門站6號出口彩虹地景清洗行動16日舉行，現場邀請舞團帶來開場舞蹈表演，希望為西門商圈帶來新氣象。中央社記者吳家昇攝 111年7月16日

台北捷運西門站6號出口彩虹地景清洗行動16日舉行，象徵西門商圈在後疫情時代能振興重生，包括民進黨台北市議員吳沛憶（前左7）等人都到場支持。中央社記者吳家昇攝 111年7月16日