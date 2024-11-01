秋冬疫苗第2階段開打 6個月以上可打COVID-19疫苗

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（中央社記者曾以寧台北1日電）「左流右新」今天起開放第2階段施打，年滿6個月以上可接種COVID-19疫苗，50歲以上可接種流感疫苗。到74家全聯門市、2家大潤發接種，還可獲得健康禮。

公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）JN.1疫苗第2階段開打，為方便民眾就近接種，衛生福利部疾病管制署今年再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作設接種站，今天舉行開打記者會，由藝人沈玉琳、梁佑南擔任防疫大使。

疾管署長莊人祥致詞表示，第2階段接種開放對象包含50至64歲無高風險慢性病成人可接種流感疫苗，出生滿6個月以上的民眾可接種JN.1疫苗；今年疫苗接種口號「左流右新、防護更新」左右手分別接種流感、COVID-19疫苗，保護民眾免於2種疾病威脅。

全聯總經理蔡篤昌指出，全聯已與疾管署合作8年，期間雖然有2年僅宣導無接種站，但累計下來也已注射了4.1萬劑疫苗，去年更在不到1個月的時間內，就打了1.1萬劑；今年除了74家全聯門市，更增加2間大潤發，接種還可領礦泉水和青森蘋果等健康禮，鼓勵民眾打疫苗。

梁佑南說，原本以為年滿50歲，迎接自己的只有五十肩，沒想到還可以打疫苗。以前覺得自己是過敏體質，不適合打太多疫苗，直到去年得了百日咳，看了14次病，才知道預防疾病的重要，加上現在要照顧孩子，也要照顧年邁母親，更要保護自己和家人。

沈玉琳則分享，因為自己平日頻繁進出，接觸大量人群，為了保護自己和家人，每年都會記得接種疫苗。而且現在疫苗打下去就像蚊子咬，怕痛的人也可以完全不用擔心。

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疾管署發言人羅一鈞指出，左流右新疫苗自10月開打後已接種流感373.3萬劑、COVID-19疫苗76.8萬劑；秋冬為呼吸道傳染病好發季節，尤其以長者最易受到感染，並導致重症及死亡，因此長者接種率雖已突破3成，仍持續提升到5成，以提升對抗呼吸道傳染病的保護力，減少疾病威脅。

疾管署表示，接種流感疫苗後，保護力平均約可達30%到80%，對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。COVID-19則因病毒持續演變，曾感染過或已接種過往疫苗的保護力都已嚴重不足，建議接種新版JN.1疫苗，降低重症或死亡發生風險。（編輯：管中維）1131101

「左流右新」1日起開放第2階段施打，年滿6個月以上即可接種COVID-19疫苗（左）、50歲以上可再接種流感疫苗（右）。中央社記者張新偉攝 113年11月1日

公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）JN.1疫苗第2階段1日開打，為方便民眾就近施打疫苗，衛福部疾管署與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作設接種站，於南港全聯旗艦店舉行開打記者會，由藝人沈玉琳（左2）、梁佑南（右2）擔任防疫大使。中央社記者張新偉攝 113年11月1日

「左流右新」1日起開放第2階段施打，衛福部疾管署與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作設接種站，上午在南港全聯旗艦店舉行開打記者會，疾管署發言人羅一鈞（左2）與全聯總經理蔡篤昌（右2）當場挽袖接種。中央社記者張新偉攝 113年11月1日