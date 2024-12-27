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台南市第2例腸病毒重症 13歲學生住院治療

2024/12/27 12:08
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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市政府衛生局今天公布今年台南市出現第2例腸病毒感染併發重症，病患是13歲學生，12月5日發病，14日住院治療，25日確診。

南市府衛生局今天指出，台南市第2例腸病毒感染併發重症，12月5日出現發燒、流鼻水及咳嗽有痰，隨即診所就醫，11日肢體無力，14日轉往醫院病房照護，25日檢驗確診腸病毒感染併發重症（D68型），治療後改善，目前仍在兒科病房，學生班級無新增病例。

疾病管制署監測資料顯示，截至12月26日，台南市今年腸病毒健保門急診就診5萬3696人次，較去年同期3萬4410人次增加56%；近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型最多，其次是克沙奇A6型，克沙奇A型病毒及腸病毒D68型也持續在社區活動，家長應提高警覺。（編輯：謝雅竹）1131227

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