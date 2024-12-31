加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍之路特展開幕 賴總統允諾讓台灣隊登500元紙鈔
首頁 / 生活
腸病毒
新聞專題
腸病毒2/72
首頁 / 生活

腸病毒增2重症 出生4天男嬰併肝炎113年最小個案

2024/12/31 16:47（12/31 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉（圖）31日說明最新腸病毒疫情趨勢，指出國內新增2例腸病毒感染併發重症病例，為北部出生4天新生男嬰及南部10多歲男童，且男嬰為2024年重症最小個案，感染伊科病毒11型。中央社記者曾以寧攝 113年12月31日
衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉（圖）31日說明最新腸病毒疫情趨勢，指出國內新增2例腸病毒感染併發重症病例，為北部出生4天新生男嬰及南部10多歲男童，且男嬰為2024年重症最小個案，感染伊科病毒11型。中央社記者曾以寧攝 113年12月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北31日電）衛福部疾管署今天表示，新增2例腸病毒感染併發重症病例，為北部出生4天新生男嬰及南部10多歲男童，分別感染伊科病毒11型與腸病毒D68型，且男嬰為今年重症年紀最小個案。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報指出，12月22日至28日腸病毒門急診就診計1萬4434人次，較前1週下降10.6%，疫情呈下降趨勢，但仍處流行期；近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

疾管署發言人曾淑慧指出，上週新增2例腸病毒重症，今年腸病毒累計共10例重症，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例、克沙奇A16型、克沙奇B3型、克沙奇B4型、伊科病毒11型及腸病毒D68型各1例；近期疫情仍在流行期，但處於下降趨勢，預估明年1月中旬脫離流行期。

防疫醫師林詠青說明，新增重症中，北部男嬰為今年重症年紀最小個案，12月中旬出生，第4天開始發燒、黃疸、血氧降低，檢驗發現血小板下降、肝指數升，收治加護病房，確診感染伊科病毒11型，研判併發肝炎、血小板低下與凝血功能異常重症；經治療病況穩定，住院約10天，於12月下旬出院。

林詠青說，伊科病毒11型為新生兒感染腸病毒較常見型別，且新生兒症狀多為發燒、活動力、食慾下降、紅疹、腹瀉、嘔吐等，與典型腸病毒症狀不同，不過有可能造成凝血功能異常、心肌炎、肝炎、腦炎等併發重症；經疫調發現，此個案出生前1到3天雙親有發燒症狀，推估產婦周產期間感染傳染新生兒。

另1例重症，林詠青指出，為10多歲南部男童，沒有潛在病史，12月上旬出現發燒、咳嗽、流鼻水等類似感冒症狀，至診所就醫，診斷為一般感冒，但發病1週後開始頸部肌肉疼痛、右手無力。

林詠青表示，個案因症狀持續未緩解智急診就醫，經磁振造影（MRI）檢查發現頸椎疑似有脊髓炎，併確診腸病毒D68型，研判腸病毒感染併發重症，12月下旬已順利出院，共住院約2週。

林詠青提醒，腸病毒D68型症狀，較少有手足口病或泡疹性咽峽炎，多是類似感冒的發燒咳嗽流鼻水，但可能併發肺炎、腦炎、肢體麻痺、無力情況。疫調發現，此個案雙親、手足在發病前後也有上呼吸道症狀，但未經過檢驗，同班同學也有上呼吸道症狀，但流感快篩為陽性。（編輯：管中維）1131231

腸病毒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北市擬放寬腸病毒停班課標準 輕症不必全班停課估明年2月上路
108
更多編輯台推薦新聞：