北市擬放寬腸病毒停班課標準 輕症不必全班停課估明年2月上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北28日電）腸病毒仍在流行期，北市議員指出，居家臨時托育費導致家長極大負擔，建議市府提供補助及研議放寬停班課標準，市府今天表示，已召開跨局處討論新措施，盼民國114年2月上路。

國民黨台北市議員汪志冰以資料指出，因腸病毒或其他傳染性病毒仍常見，校方停班停課讓家長須負擔居家臨時托育費用，加上臨時向公司請假困難，造成市民沉重壓力。

她說，北市府對腸病毒停課標準為7天內同一班有2名以上學童感染，至少停班7天，但因托育費高昂，提案建議市府提供相關補助。

國民黨北市議員曾獻瑩透過資料指出，市府對托嬰機構停課標準與幼兒園一樣，讓許多家長只能在工作和照顧孩子間疲於奔命，加上若遇停課7天更難照料小朋友，建議市府修改現行腸病毒停班停課標準，減少因學童感染輕症，導致全班須停課狀況。

北市府衛生局回應，過去3年在腸病毒疫情防控措施得宜，孩童減少接觸病毒，但因今年容易感染族群累積，讓腸病毒疫情嚴峻。

衛生局表示，考量今年幾乎感染學童都為輕症，近期已邀集專家、家長代表討論，經討論後將研議對課堂上有重症或高風險病毒型案例，就會停課並要求託育機構加強通報等作為。

市府指出，經衛生局與社會局跟專家學者討論後，初步研議會參考議員提案及建議，修正放寬腸病毒停課標準，內容為若學童因確診腸病毒或通報有重症、及班上有重症感染，才會停課，校方須持續宣導相關防治措施，盼新措施可在114年2月上路。

衛生福利部疾病管制署日前表示，腸病毒疫情呈下降趨勢但仍處流行期，估明年1月中下旬才脫離。近日天氣寒冷，提醒民眾注意孩童是否遵循洗手5步驟，建議以肥皂正確洗手。（編輯：方沛清）1131228