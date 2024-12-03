議員揭北市府缺額達3485人 批釀加班數高太血汗

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北3日電）台北市議員汪志冰指出，北市府共144個局處，至10月底僅13個局處符合編制員額數，缺額達3485人，導致加班數偏高，市府太血汗應檢討。對此，台北市長蔣萬安允諾改善。

蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，國民黨台北市議員汪志冰質詢，依台北巿政府人事處資料，截至10月底止，北市府僅13個單位符合編制員額數，顯然公務員鐵飯碗也逃不掉缺工浪潮，前5名員額缺額較多單位包含警察局、都市發展局、產業發展局、社會局、衛生局。

汪志冰說，缺工帶來狀況就是北市府公務員的工作量增加，從巿府各機關近2年的加班數據來看，平均每月2.4萬人加班，但市府總員工約4萬多人，幾乎一半都要加班，這些都是在蔣萬安上任後才發生。

她表示，公務員加班須事先填加班申請單，並經主管核准，若事先未申請則須在期限內提出，逾期不處理，認為未申請加班的黑數可能更多，基層公務員被揩油，她日前晚上8時多經過市府大樓，各樓層仍燈火通明，可看出基層公務員加班是常態性，認為市府太血汗。

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汪志冰說，北市府應設計可提升效能訓練課程，精進公務員效率，盡快補足人力，也可研究透過人工智慧（AI）分攤人力，並要落實離線權（勞工在工作時間外，有權拒絕與工作有關的聯繫）。

蔣萬安答詢指出，北市公務員負荷確實較重，導致流動率偏高，所以很多市府局處遇到招募人才的困難，後續會把缺額較多的局處單位列為重點，將透過改善待遇或調升職等方式著手，並要求人事處等單位安排相關課程或是透過AI等方式，提升基層公務員處理各項業務的效率。（編輯：戴光育）1131203