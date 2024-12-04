幼兒染腸病毒多 議員曝北市雙薪家庭請到沒假

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（中央社記者劉建邦台北4日電）腸病毒反常在冬季流行，台北市議員指出，幼兒園因腸病毒停班曾達1840班，因居家托育費用高，才發現市府協助雙薪家庭配套不足。市府今天表示，跨局處討論1個月擬定改善方案。

國民黨台北市議員汪志冰以質詢資料表示，腸病毒近期持續流行，有家長要照顧染腸病毒的小朋友，導致請完所有假仍不夠，調閱資料發現，台北市從1至11月底，因腸病毒停班的幼兒園就有1840班。

她說，照顧染上腸病毒小朋友的家長所遇到狀況就是家庭照顧假不足、經濟負擔重，因小朋友有腸病毒，無法送往臨托中心，加上居家照顧保母費用高，若無親友的後援支持，也讓許多雙薪家庭苦不堪言。

汪志冰表示，雙薪家庭想找居家服務的保母但費用卻高，依台北市腸病毒停課標準，幼兒園及托嬰中心內有2名小朋友患腸病毒，需停課7天，假設幼兒園需停班2次，居家保母照顧費用就要約新台幣4.4萬元。

她指出，但北市府對民眾的臨時托育補助政策根本不足，市府鼓勵年輕人結婚生育，如對補助生育相關預算達7億餘元，卻未提供後續配套措施，直言如煙火式的政策，要求提出配套措施。

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北市府回應，針對協助雙薪家庭請假議題會向中央反映，並評估在表揚友善企業獎項納入讓勞工彈性請假的內容，針對協助雙薪家庭，會由衛生局主責並於1個月內找社會局、勞動局以跨局處討論擬定初步改善方案。

衛生福利部疾病管制署疫情中心昨天指出，11月24日至30日國內腸病毒門急診就診共2.6萬餘人次，與前週數據相比持平，目前國內腸病毒疫情仍處近10年同期高點。上週就診人次以0至4歲幼兒為主，5至9歲及10至14歲占比增加。（編輯：張銘坤）1131204