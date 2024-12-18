議員批滿意度民調業者有失真爭議 北市府允檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北18日電）北市議會民政委員會今天審查研考會預算，議員質疑市長暨市府施政項目滿意度調查竟找曾於總統大選民調有「失真」爭議的業者。委員會決議，刪除此預算。研考會表示，會檢討。

台北市議會民政委員會開會審查台北市政府研究考核發展研考會預算。國民黨台北市議員游淑慧提到，市府的市政民意調查由某公司得標，但業者在前年成立卻能立即標到市府標案，覺得奇怪，且此家公司於總統大選期間的民調有遭質疑「失真」爭議。

她說，此業者去年再次得標市府標案時就覺得奇怪，難道台北市長蔣萬安的民調滿意度是要做假嗎，才會持續找此家公司進行民調，成立不到2年的公司能得標市府研考會的標案，是否因業者高層曾與台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲的關係不錯，所以才得標。

游淑慧表示，就算北市府採公開招標，但對過去曾有爭議且沒實績的公司應列為參考資料，若市府研考會不在乎民調公信力或是否精準，根本不用再進行民調，還是提出市政滿意度的民調只是想騙市民及議會。

台北市議會民政委員會召集人、國民黨北市議員曾獻瑩指出，北市研考會應說明為何要增加民調預算及為何要透過此家公司執行，1份研究報告需要約新台幣100萬餘元，市府更應嚴格把關預算。

委員會最後決議，刪除研考會編列30萬元的民調相關預算。

台北市研考會官員在委員會回應指出，市府進行民調有2部分是委外，其中1家民調公司負責訪員招募，每半年執行1次，今年有委託求真公司進行2次民調，是採公開招標並經評審委員評審通過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

會後，研考會以新聞資料表示，市府各項民調均由研考會辦理，而民調訪員招募與管理是從民國112年起委託民間公司處理，113年才委託全國公信力民意調查辦理。

研考會指出，自109年起，為讓每半年的市長暨市府施政項目滿意度調查更具公平及公正，才依當年議會決議在每半年實施的市政滿意度調查，同步委外辦理，並依政府採購法公開對外招標，且由府外委員評審。至於議員提到未注意廠商實績部分，會確實檢討。（編輯：戴光育）1131218