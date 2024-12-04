流感估月中進入流行 12/15起擴大公費抗病毒藥使用

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（中央社記者曾以寧台北4日電）衛福部疾管署今天表示，預估流感將在12月中進入流行期，經傳染病防治諮詢會流感防治組委員討論決議，自12月15日至明年2月28日，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件。

疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體採訪表示，目前急診就診患者中類流感患者占比約10%左右，預估再2週就會超過11%、進入流感流行期，且疫情會在春節前後達到高峰。因此委員討論決議，自12月15日至明年2月28日，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件。

擴大期間，有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，皆為公費抗病毒藥物使用對象。疾管署並請臨床醫師提高警覺，加強詢問病患旅遊史與接觸史，如符合通報流感併發重症病例定義應儘速通報；對於符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件的民眾，應及早給藥，以減少重症與死亡發生。

曾淑慧表示，公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃的全國約4000家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙；目前國內流感抗病毒藥物庫存尚有約298萬人份，依以往經驗，擴大期間每個月約使用10萬人份，庫存充足。

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疾管署提醒，類流感病患如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署表示，流感目前雖尚未進入流行期，但自今年10月1日起至12月2日已造成52例死亡、286例重症，重症、死亡數均為10年同期最高，呼籲民眾切勿輕忽流感嚴重性，尚未接種流感疫苗的公費接種對象，尤其是65歲以上長者與學齡前幼兒等感染流感後易發生嚴重併發症的高風險族群，應儘速完成接種。（編輯：張雅淨）1131204