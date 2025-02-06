議員指疫苗接種出包甩鍋中央 北市聯醫：非事實

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北6日電）台北市議員簡舒培接獲陳情，指聯合醫院和平院區謊稱中央調走疫苗，而無法替預約民眾到宅施打。聯醫總院長王智弘今天強調，此說法是誤傳、非事實，已如期完成接種。

民進黨台北市議員簡舒培昨天在臉書發文表示，民眾陳情指春節前即向聯合醫院和平院區預約，昨天下午到宅接種流感疫苗，昨天上午卻接到聯醫告知「中央將疫苗全數調走」，所以無法如期施打。

簡舒培指出，她進一步調查發現，衛生福利部根本沒有調疫苗，真正的原因是聯醫相關單位忘記預留疫苗，竟將自身行政疏失甩鍋中央，扯謊誤導民眾。

台北市立聯合醫院總院長王智弘今天透過影片做出3點回應，首先，根據通話紀錄單並與員工確認，員工從未提及「中央將疫苗調走」等訊息，外界稱聯醫甩鍋中央不僅並非事實，更嚴重打擊醫護人員士氣。

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不過，王智弘說，此案確實是因為內部管理與溝通過程不夠周延，導致沒有留下已預約的劑量，儘管當天院內緊急調度，在原約定時間前往民眾家中完成施打，仍不免造成外界誤解，未來會改善相關作業流程。

王智弘最後表示，近期疫苗施打需求劇增，期盼外界多給予第一線醫護人員加油鼓勵，以共同完成全民防疫及照顧民眾健康的任務。（編輯：蕭博文）1140206