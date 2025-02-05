賴清德：公費自費流感疫苗仍有庫存 呼籲儘速接種

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（中央社記者葉素萍台北5日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，流感好發的季節尚未結束，目前，公費加上自費流感疫苗仍有庫存，請65歲以上長者、高風險慢性病患者、學生以及學齡前幼兒，儘速接種疫苗，守護自身和家人的健康。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩轉述賴清德談話表示，最近天氣持續溼冷，7日晚上又會有一波冷空氣來到台灣，北部可能下探攝氏10度，請民眾多注意保暖。

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賴清德說，流感好發的季節尚未結束，目前，公費加上自費流感疫苗仍有庫存，請65歲以上長者、高風險慢性病患者、學生、以及學齡前幼兒，儘速接種疫苗，守護自身和家人的健康。

另外，賴清德表示，新的一年，政府的任務與目標沒有改變、責任和挑戰更加重大，讓府、院、黨、黨團繼續一起努力，穩健、有序地引領台灣向前。（編輯：林興盟）1140205