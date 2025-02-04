114年首例腦脊髓膜炎 北部7旬男併肺炎、敗血症逝

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（中央社記者曾以寧台北4日電）衛福部疾管署今天公布今年首例流行性腦脊髓膜炎病例，個案為北部70多歲男性，1月18日呼吸困難、頭暈、頻繁跌倒送急診，當時已有肺炎及敗血症，經治療仍於住院2週後病逝。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在例行疫報說明，個案自述沒有潛在病史，1月中旬出現呼吸困難、頭暈、頻繁跌倒，由救護車送至醫院急診，發現體溫、血氧、血壓都偏低，且抽血發現有貧血、肝腎功能異常，也有肺炎狀況。

林詠青指出，醫師當時診斷個案有敗血症及肺炎，收治負壓隔離病房，給予抗生素治療；後續自其血液培養出腦膜炎雙球菌，確診流行性腦脊髓膜炎，且於住院期間發現有其他心血管疾病，治療後肺部狀況也未改善，住院2週後於1月下旬病逝，主因為肺炎及流行性腦脊隨膜炎。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，此例為今年首例流行性腦脊髓膜炎個案，今年累計病例數與2016年至2024年同期病例數相當，2016年至2024年統計資料顯示，每年累計病例數介於1至12例，個案感染年齡以25至64歲為多（占30%），其次為19至24歲及65歲以上（各占23%）。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎的致病原為腦膜炎雙球菌，其傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播；健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病。

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林詠青說明，其症狀為發燒劇烈頭痛頸部僵直，少數還會併發敗血症、肺炎，嚴重可能造成休克、器官衰竭致死，病程快速，仰賴盡快給與合適抗生素治療。

疾管署提醒，腦膜炎雙球菌主要透過飛沫傳染，須靠勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節等防範，老年人也應避免長時間處於密閉空間；國際上，非洲中部等地區可能有流行狀況，建議前往前，先至旅遊醫學門診評估是否須接種疫苗，返國後也要注意相關症狀。（編輯：陳政偉）1140204

（疾管署提供）