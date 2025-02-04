春節前腹瀉就診創5年同期新高 估1週後下降

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（中央社記者曾以寧台北4日電）衛福部疾管署今天表示，1月26日至2月1日腹瀉門急診就診14萬人次，前1週就診人次也創5年同期新高。疾管署發言人曾淑慧指出，預估本週就診數會回升，但1週後可能反轉下降。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在例行疫報表示，國內今年1月19日至25日腹瀉門急診就診24萬2589人次，高於2020至2024年同期；1月26日至2月1日，春節期間腹瀉門急診就診累計14萬6851人次。

李佳琳指出，全國近4週共接獲336起腹瀉群聚通報案件，高於2020至2024年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計126起，以檢出諾羅病毒125件、占99.2%為多。

曾淑慧表示，1月26日至2月1日就診人次較前週下降39.5%，推測是與春節期間醫療院所門診休診有關，因此預估本週會再上升；但今年春節期間並沒有發生重大腹瀉群聚，過去1年檢出病原都以諾羅病毒GII.17病毒株為主，也沒有再發生型別轉換，因此預測下週就會反轉。

疾管署指出，依諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，自2024年起流行病毒株，由過去最常流行的GII.4轉變為GII.17，與2015至2016年國內兩波諾羅病毒大流行的型別相同，由於此型別已8年未於國內流行，也有基因重組變異，多數民眾可能無免疫力，如飲食不慎容易造成腹瀉群聚事件發生。

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疾管署強調，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署提醒，民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。（編輯：管中維）1140204