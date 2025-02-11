老翁心肌炎不自知 南投泡溫泉突失去意識

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）張姓老翁疑因病毒感染導致心肌炎，與家人至東埔溫泉區遊玩前就感覺身體不適，不料泡湯突然失去意識，所幸家人立即發現送醫，醫師懷疑心肌炎加上泡溫泉，導致身體無法負荷。

冬天是泡溫泉季節，衛生福利部南投醫院今天透過新聞稿表示，一名約70歲張姓老翁日前與家人至信義鄉東埔溫泉區，張翁泡湯時突然暈厥失去意識，家人發現趕緊送醫，醫師檢查懷疑是病毒引起心肌炎，再加上泡溫泉溫差變化，導致身體無法負荷而倒下。

支援南投醫院的馬偕紀念醫院心臟內科醫師陸廷偉說，心肌炎大部分是病毒感染導致心臟急性發炎反應，輕微症狀可能喉嚨痛、咳嗽、頭暈、發燒等像感冒症狀，但若胸部劇痛、不斷噁心嘔吐、呼吸急促喘不過氣、身體疲憊無力應速就醫，嚴重可能心臟衰竭甚至猝死。

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陸廷偉說，浸泡熱水會導致血壓不穩及心率上升，通常起身後幾分鐘會恢復，建議泡湯時間不要超過15分鐘，長時間待在浴池可能導致暈厥，進而有溺水風險；另外，水溫超過攝氏40度或溫差太大也可能促使心血管疾病患者急性心血管疾病發作，有猝死危險，飲酒後泡溫泉也可能導致中樞神經抑制或影響心臟功能。

張翁說，出遊前就感到身體不適，溫泉池起身時一陣頭暈，恢復意識人已在醫院；陸廷偉提醒，年長者、心血管疾病等慢性病患者泡溫泉應結伴，避免獨自在個人池，減少意外發生時錯失黃金治療時機；部分慢性病患對溫度敏感度低，親友應協助留意水溫。（編輯：謝雅竹）1140211

張姓老翁與家人到東埔溫泉區遊玩，泡湯時失去意識送醫，支援南投醫院的馬偕紀念醫院心臟內科醫師陸廷偉（右）表示，心肌炎大部分是病毒感染導致心臟急性發炎反應，浸泡熱水會導致血壓不穩及心率上升，導致身體無法負荷。圖為陸廷偉看診示意，非當事病患。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 114年2月11日