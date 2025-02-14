TPASS 2.0常客優惠 破10萬人記名登錄

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（中央社記者余曉涵台北14日電）TPASS 2.0祭出常客優惠，並從1月14日起開放民眾登錄。公路局今天表示，開放登錄1個月以來，已經達成10萬人完成記名登錄，預期將持續成長。

TPASS 2.0祭出常客優惠，不論是否有購買TPASS（例如北北基新台幣1200元的月票），只要每月在全台搭乘公共運輸達11次以上民眾，將提供公路最低15%到30%的乘車金額回饋，台北捷運等2%回饋金，首筆回饋金將在3月25日入帳。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，從1月開放登錄，並於114年2月開始累計搭乘紀錄，政策上路首月獲得民眾熱烈迴響，1月份平均每日約2690人記名登錄，2月份截至13日平均每日約3931人記名登錄，較1月份增加46.1%，預期將持續成長。

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公路局指出，民眾只要在3月31日前至四大超商多媒體事務機預購或各捷運站（服務台或售票加值機）購買TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，114年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，由中央再加碼每月回饋10%乘車金額。

公路局提醒，公共運輸常客優惠回饋已自2月份開始累計當月搭乘公共運輸紀錄（自完成記名登錄次日起算），越早完成登錄就可享越多回饋，且最快於3月25日起可靠卡領取前月份回饋金。（編輯：陳政偉）1140214