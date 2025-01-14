加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
TPASS
新聞專題
TPASS3/99
首頁 / 生活

TPASS 2.0常客優惠登錄就可用 陳世凱：採會員模式

2025/1/14 17:03（1/14 17:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北14日電）交通部長陳世凱今天指出，過去的TPASS有分區，而TPASS 2.0的常客優惠則改以用會員模式，只要登錄符合回饋資格就有回饋金，範圍涵蓋全台，要鼓勵更多旅客搭乘大眾運輸工具。

TPASS 2.0 將祭出常客優惠，並從即日起開放民眾登錄，不論是否有購買TPASS（例如北北基新台幣1200元的月票），只要每月在全台搭乘公共運輸達11次以上民眾，將提供公路最低15%到30%的乘車金額回饋，台北捷運等2%回饋金，首筆回饋金將在3月25日入帳。

交通部長陳世凱今天在交通部新春記者會中指出，TPASS過去是分區的模式，這次則是改以會員模式，且涵蓋全國，讓民眾可以一卡在手全台通用，每月累計的公共運輸金額，將有不同比例的回饋，來減輕大家的負擔。

陳世凱指出，這次主要回饋金在公路運輸上，如果民眾拿新發行的TPASS 2.0卡片，將再加碼回饋，最高回饋金有40%，要鼓勵旅客多搭乘大眾運輸使用工具。

交通部公路局長陳文瑞補充，回饋金的總額沒有上限，相關預算將使用TPASS的特別預算，相信對於搭乘大眾運輸工具卻沒有達到月票標準的族群，會有很大的吸引力。

至於回饋金入帳需要民眾親自到4大超商櫃台由店員協助，或至台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）靠卡領取，而非主動回饋至卡片方面，陳文瑞表示，由於採用電子票證是用接觸式，因此需要靠卡才能把回饋金額除直到卡片裡面，民眾1年內都可以領取回饋金，預計今年6月份將會新增可以靠卡的站點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳文瑞說，常客優惠的計算次數是市區公車、公路客運跟國道客運是一起計算，捷運跟台鐵則是分開計算。

陳世凱表示，不論民眾有沒有買TPASS卡都可以使用常客優惠，對通勤族來說，優惠越多吸引力越大，希望可以增加不少民眾使用大眾運輸工具。（編輯：吳協昌）1140114

陳世凱
彰東擴大都市計畫卡關？國土署：2月續審絕無拖延高鐵台中站太擠 陳世凱拋台鐵1.5小時列車到台北
陳文瑞
2025年機車駕訓補助 符合條件才可領高雄新威大橋延伸國10工程動土 卓榮泰讚許2特點
TPASS
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPASS 2.0常客優惠2月上路 每月搭11次以上最高回饋40%
108
更多編輯台推薦新聞：