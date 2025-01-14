TPASS 2.0常客優惠登錄就可用 陳世凱：採會員模式

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（中央社記者余曉涵台北14日電）交通部長陳世凱今天指出，過去的TPASS有分區，而TPASS 2.0的常客優惠則改以用會員模式，只要登錄符合回饋資格就有回饋金，範圍涵蓋全台，要鼓勵更多旅客搭乘大眾運輸工具。

TPASS 2.0 將祭出常客優惠，並從即日起開放民眾登錄，不論是否有購買TPASS（例如北北基新台幣1200元的月票），只要每月在全台搭乘公共運輸達11次以上民眾，將提供公路最低15%到30%的乘車金額回饋，台北捷運等2%回饋金，首筆回饋金將在3月25日入帳。

交通部長陳世凱今天在交通部新春記者會中指出，TPASS過去是分區的模式，這次則是改以會員模式，且涵蓋全國，讓民眾可以一卡在手全台通用，每月累計的公共運輸金額，將有不同比例的回饋，來減輕大家的負擔。

陳世凱指出，這次主要回饋金在公路運輸上，如果民眾拿新發行的TPASS 2.0卡片，將再加碼回饋，最高回饋金有40%，要鼓勵旅客多搭乘大眾運輸使用工具。

交通部公路局長陳文瑞補充，回饋金的總額沒有上限，相關預算將使用TPASS的特別預算，相信對於搭乘大眾運輸工具卻沒有達到月票標準的族群，會有很大的吸引力。

至於回饋金入帳需要民眾親自到4大超商櫃台由店員協助，或至台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）靠卡領取，而非主動回饋至卡片方面，陳文瑞表示，由於採用電子票證是用接觸式，因此需要靠卡才能把回饋金額除直到卡片裡面，民眾1年內都可以領取回饋金，預計今年6月份將會新增可以靠卡的站點。

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陳文瑞說，常客優惠的計算次數是市區公車、公路客運跟國道客運是一起計算，捷運跟台鐵則是分開計算。

陳世凱表示，不論民眾有沒有買TPASS卡都可以使用常客優惠，對通勤族來說，優惠越多吸引力越大，希望可以增加不少民眾使用大眾運輸工具。（編輯：吳協昌）1140114