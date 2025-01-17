高市推年貨公車 持TPASS到三鳳中街享優惠
2025/1/17 20:52（1/17 21:06 更新）
（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄市交通局宣布，即日起至2月16日持高雄TPASS月票，至三鳳中街合作商家即可享「辦年貨雄優惠」活動。民眾可搭60覺民幹線、88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線等路線辦年貨。
交通局表示，三鳳中街是高雄最具指標性年貨大街，每到年節期間，總是湧入滿滿人潮採買年貨。而TPASS月票經濟實惠，自2023年4月底上線以來，已售出超過百萬張月票，銷售量成長近8倍。
交通局今天發布新聞稿表示，為鼓勵民眾多加使用公共運輸，此次結合農曆春節回饋長期支持TPASS月票的忠誠顧客，只要於活動期間到三鳳中街合作商家消費達指定金額，出示TPASS月票證明即可現折5至10元或獲得精美小禮1份。
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交通局表示，三鳳中街周邊公車站位主要有三鳳中街、高雄中學、三民市場、自立河北路口等站，囊括60覺民幹線、88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線等主要公車路線。凡行經周邊的公車車頭也會以LED顯示「蛇年搭公車，辦年貨」，並有2台裝飾蛇年主題公車。
此外，即日起自2月16日止，交通局粉絲頁還有「FB分享抽好禮」活動，只要於活動頁面分享至三鳳中街採買照片及標語「持TPASS辦年貨雄優惠」，就有機會抽中最高價值500元連鎖量販店禮券等好禮。（編輯：謝雅竹）1140117
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