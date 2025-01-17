加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
TPASS
新聞專題
TPASS3/100
首頁 / 地方

高市推年貨公車 持TPASS到三鳳中街享優惠

2025/1/17 20:52（1/17 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市交通局17日表示，為鼓勵民眾多加使用公共運輸，特別結合農曆春節辦年貨習俗，回饋長期支持TPASS月票民眾，只要在活動期間到三鳳中街合作商家消費達指定金額，出示TPASS月票證明即可現折新台幣5至10元，或獲得精美小禮1份。（高雄市交通局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月17日
高雄市交通局17日表示，為鼓勵民眾多加使用公共運輸，特別結合農曆春節辦年貨習俗，回饋長期支持TPASS月票民眾，只要在活動期間到三鳳中街合作商家消費達指定金額，出示TPASS月票證明即可現折新台幣5至10元，或獲得精美小禮1份。（高雄市交通局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄市交通局宣布，即日起至2月16日持高雄TPASS月票，至三鳳中街合作商家即可享「辦年貨雄優惠」活動。民眾可搭60覺民幹線、88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線等路線辦年貨。

交通局表示，三鳳中街是高雄最具指標性年貨大街，每到年節期間，總是湧入滿滿人潮採買年貨。而TPASS月票經濟實惠，自2023年4月底上線以來，已售出超過百萬張月票，銷售量成長近8倍。

交通局今天發布新聞稿表示，為鼓勵民眾多加使用公共運輸，此次結合農曆春節回饋長期支持TPASS月票的忠誠顧客，只要於活動期間到三鳳中街合作商家消費達指定金額，出示TPASS月票證明即可現折5至10元或獲得精美小禮1份。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通局表示，三鳳中街周邊公車站位主要有三鳳中街、高雄中學、三民市場、自立河北路口等站，囊括60覺民幹線、88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線等主要公車路線。凡行經周邊的公車車頭也會以LED顯示「蛇年搭公車，辦年貨」，並有2台裝飾蛇年主題公車。

此外，即日起自2月16日止，交通局粉絲頁還有「FB分享抽好禮」活動，只要於活動頁面分享至三鳳中街採買照片及標語「持TPASS辦年貨雄優惠」，就有機會抽中最高價值500元連鎖量販店禮券等好禮。（編輯：謝雅竹）1140117

#TPASS
#三鳳中街
#高雄市交通局
TPASS
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPASS 2.0常客優惠登錄就可用 陳世凱：採會員模式
27
更多編輯台推薦新聞：