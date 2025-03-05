立委籲台鐵漲票價花東有專屬優惠 交長：再討論

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）交通部通過台鐵票價調漲案，民進黨立委莊瑞雄昨天呼籲，應考量東部交通特殊性及漲價對花東影響，研議專屬優惠或考慮對花東居民不調漲。交通部長陳世凱說，票價出來再討論。

陳世凱今天主持道安記者會，針對台鐵票價調漲後，花東民眾是否可享專屬優惠問題，陳世凱說，交通部費率委員會審議通過的是台鐵運價費率，而非每一站的票價，等行政院核定台鐵運價費率，新票價出來後，再了解並討論東部民眾或長程路線是否還需要優惠。

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陳世凱說，政府只管台鐵運價費率上限，台鐵可決定下限如何調整，且台鐵這次調整票價，長程路線是採取遞遠遞減，調整後的票價可能沒想像中高，短程有TPASS，花蓮往返台東間也適用，票價調整對民眾不受影響。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，未來台鐵每個區間及距離會依照費率計算票價，台鐵也會因應票價調整推出包括常客優惠等措施，至於每個區間的票價，等行政院核定運價費率後，台鐵再根據運價率上限考量訂價策略。（編輯：李淑華）1140305