TPASS常客優惠領回饋金 3.6萬張共發出238萬

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（中央社記者余曉涵台北25日電）TPASS 2.0的常客優惠今天起可領取首月回饋，交通部公路局說，有3.6萬張的電子票證符合領取資格，共發出新台幣238.1萬，以基本回饋（公車/客運）條件的回饋金額最高。

TPASS 2.0於今年2月正式實施，常客優惠不限是否購買TPASS（例如北北基新台幣1200元的月票），只要每月在全台搭乘公共運輸達11次以上民眾，將提供公路最低15%到30%的乘車金額回饋、台北捷運等2%回饋金，首筆回饋金將在3月25日入帳。

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交通部公路局今天發布新聞稿表示，截至3月23日已有16.5萬人完成記名登錄，2月份共有3.6萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，總回饋金發出238萬1000元，其中以基本回饋（公車/客運）的回饋金額最高，共183.4萬元，台北捷運軌道加碼回饋金額次之，共48.5萬元。

公路局指出，完成記名登錄的民眾可至各票證公司網站的「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」記名專區查詢回饋金額，且即日起可持符合回饋條件的電子票證至4大超商由店員協助或台北捷運各場站內悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，當月未完成領取回饋金額亦可與後續月份併同領取，但最遲須領取日起1年內領取完畢。（編輯：陳清芳）1140325