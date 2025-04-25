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TPASS常客優惠3月回饋開放領取 總金額逾670萬元

2025/4/25 10:50（4/25 11:17 更新）
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TPASS 2.0的常客優惠3月份回饋金25日起開放民眾領取。交通部公路局呼籲，民眾可持符合回饋條件電子票證至4大超商由店員協助或台北捷運各場站內悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金。圖為民眾領取回饋金示意圖。中央社記者余曉涵攝 114年4月25日
TPASS 2.0的常客優惠3月份回饋金25日起開放民眾領取。交通部公路局呼籲，民眾可持符合回饋條件電子票證至4大超商由店員協助或台北捷運各場站內悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金。圖為民眾領取回饋金示意圖。中央社記者余曉涵攝 114年4月25日
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（中央社記者余曉涵台北25日電）TPASS 2.0的常客優惠3月份回饋金今天起開放民眾領取。交通部公路局說，目前累計8.5萬張電子票證達常客優惠回饋門檻，總回饋金額約新台幣671.8萬元。

TPASS 2.0於今年2月正式實施，常客優惠不限是否購買TPASS（例如北北基新台幣1200元的月票），只要每月在全台搭乘公共運輸達11次以上民眾，將提供公路最低15%到30%的乘車金額回饋、台北捷運等2%回饋金，每個月的回饋金在次月25日入帳。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，截至4月23日止已有19萬人完成記名登錄，自今年2月開始累計搭乘紀錄迄今，累計已有8.5萬張電子票證達成回饋條件，總回饋金額約671.8萬元。

根據公路局統計，114年3月份約有5.0萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，共有2.9萬張電子票證達成基本客運回饋（市區公車/公路客運）條件、3.6萬張電子票證達成軌道加碼回饋條件，其中包含約1.5萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋條件。

公路局說，3月份回饋金額達433.7萬元，較2月份回饋金額增加82.1%，其中以基本客運回饋（市區公車/公路客運）條件的回饋金額最高有339.5萬元，台北捷運軌道加碼回饋金額82.6萬元次之。

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公路局說，完成TPASS 2.0記名登錄的民眾除可至各票證公司網站的TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋記名專區查詢回饋金額外，即日起亦可至公路局公運常客優惠平台查詢，完成身分驗證及註冊成為平台會員後，即可查詢所有以相同身分證字號完成記名登錄電子票證，以及各張電子票證每月份回饋金額及回饋金領取情形。

公路局呼籲，民眾可持符合回饋條件電子票證至4大超商由店員協助或台北捷運各場站內悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，當月未完成領取回饋金額亦可與後續月份併同領取，但最遲須於開放領取日起1年內領取完畢。（編輯：李錫璋）1140425

#TPASS
#台北捷運
#公路局
#交通部
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