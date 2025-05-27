TPASS 2.0登錄逾20萬人 回饋總金額逾1千萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北27日電）交通部公路局今年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，根據統計，已有超過20.5萬人完成記名登錄，累計14.1萬張電子票證達成回饋條件，回饋總金額達到新台幣1147.5萬元。

為擴大TPASS政策嘉惠範圍及鼓勵民眾搭乘公共運輸，公路局今年初推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，針對持電子票證（須完成記名登錄）每月搭乘公共運輸達11次以上民眾，提供一定比例乘車金額回饋。

公路局發布新聞稿表示，今年4月約有5.5萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，較2月成長53.7%，共3.2萬張電子票證達成基本客運回饋（市區公車/公路客運）條件、4萬張電子票證達成軌道加碼回饋（台鐵、台北捷運或新北捷運）條件，其中包含約1.6萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋條件。

值得一提的是，4月回饋金額達475.7萬元，較2月回饋金額增加99.7%，平均每張票卡回饋金額約82元，若以使用市區公車及公路客運31次以上票卡計算，平均每張票卡回饋達210元。

達成回饋條件票卡數及回饋金額皆持續成長，根據公路局最新統計，截至5月19日止，已有超過20.5萬人完成記名登錄，累計14.1萬張電子票證達成回饋條件，回饋總金額達到1147.5萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

4月回饋金已於5月25日開始領取，因2至3月還有6.9萬張達成回饋條件的電子票證尚未領取回饋金，公路局呼籲，民眾在各月回饋金開放領取日起1年內，持符合回饋條件電子票證至4大超商由店員協助或台北捷運各場站內的悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，避免影響使用權益。

另外，公路局表示，今年1至4月TPASS行政院通勤月票平均每月67萬人加值購買，較113年同期成長5.9%，顯示在TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋推出後，已有更多民眾受惠於TPASS政策。（編輯：李錫璋）1140527