搭公車可用手機掃碼付款 估115年雙北上路

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市議員指出，民眾反映搭公車無法以手機掃碼付費，非常不便。公運處今天表示，將設可用手機掃碼功能付款的驗票機，並擬開放聯名信用卡的自動加值服務，估115年初上路。

民進黨台北市議員林亮君以資料指出，民眾反映搭雙北市的公車時，遇到不方便狀況，包含實體票證聯名信用卡無法自動加值，也無法透過手機以QR Code掃碼功能支付車票。

林亮君說，資料顯示，每天約15萬人持悠遊聯名信用卡搭公車，有約4000筆交易出現卡片額度不夠的狀況，導致民眾只能下車後赴超商或捷運站內加值，認為公車驗票機未設聯名信用卡自動加值服務，非常不方便。

她表示，雙北市公車也沒有如高雄市及台中市的驗票機系統，民眾反映在高雄或台中搭公車時，可用手機的支付系統付款，詢問後得知，台北市的公車驗票機系統未設鏡頭，所以無法辨識相關乘車碼。

林亮君指出，北市府提出綠運輸目標，呼籲市民多搭大眾運輸工具，但公車驗票機系統卻更不上時代趨勢，要求市府研議改善公車驗票機系統，並開放聯名卡能自動加值，才能提升民眾搭公車意願。

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台北市政府公共運輸處綜合規劃科長劉國著受訪表示，針對公車開放實體票證（如悠遊卡、一卡通、愛金卡）的聯名信用卡自動加值部分，與3家實體票證業者討論後，業者都有加入意願，正持續討論相關技術及規範，預定民國115年初可上線。

他說，至於手機掃碼支付方式，規劃在公車內設可掃QR Code功能的驗票機，並增設鏡頭讀取民眾手機的QR Code，評估許多民眾搭公車會轉乘台北捷運，將配合北捷改善閘門計畫施行後，同時開放搭公車可用手機掃碼支付，預估115年初上路，屆時雙北市區公車將同時推動這2項服務。（編輯：陳清芳）1140113