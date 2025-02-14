首間i郵箱寄取店啟用 114年底前完成100處建置

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（中央社記者余曉涵台北14日電）中華郵政今天在台北青田郵局啟用首間「i郵箱寄取店」，結合新一代i郵箱、ATM、補摺機及郵政專用信箱等設施，提供24小時服務，預計114年底前將完成全台100處的建置。

中華郵政今天舉行台北青田郵局i郵箱寄取店啟用記者會，中華郵政指出，為滿足民眾多元用郵需求，今天在在台北青田郵局啟用首間「i郵箱寄取店」。

中華郵政指出，i郵箱寄取店有3個關鍵特色，第一擴充儲格數量，提升消費者寄取貨便利性；第二新增包裹寄件櫃，打破單一儲格限制，同時優化使用流程，提供特約戶更快速的連續寄件服務；第三突破營業時間限制，實現全天24小時的無人自助用郵服務，民眾可以隨時寄取件，享受更便捷的服務。

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中華郵政表示，從i郵箱寄件，相較於至郵局窗口資費至少優惠新台幣10元以上。

中華郵政說，未來將逐步拓展數位用郵網絡，自3月20日起新增桃園國際路、臺中向上、嘉義玉山及臺南善化郵局等4處，預計於6月30日前新增20處、12月31日前新增75處，114年底前共完成100處建置。（編輯：林恕暉）1140214