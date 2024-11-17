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天冷大口吃鍋易掉熱量陷阱 營養師3招飽足負擔低

2024/11/17 11:05
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（中央社記者陳婕翎台北17日電）秋冬時節，天氣涼冷，許多民眾愛吃火鍋，但大口吃鍋容易掉進熱量陷阱，營養師建議掌握挑選高纖食材、低脂肉類與喝湯時機3招秘訣，民眾吃鍋不怕發胖。

火鍋是許多民眾在天涼時餐飲的熱門首選，營養師夏子雯近日透過新聞稿建議「輕負擔吃鍋秘訣」。

夏子雯指出，第1步是選擇火鍋料，建議著重高纖、低熱量的食材，蔬菜、菇類、豆腐、生豆包等都是好選擇，有助於吃鍋滿足飽腹無負擔，值得注意的是，品嚐火鍋應減少吃鍋物加工料，才可以吃得美味又負擔小。

第2招分享給無肉不歡的愛火鍋族，夏子雯提醒可以挑選低脂部位，如雞胸肉、牛肩里肌和瘦豬肉片，這些部位富含蛋白質、脂肪含量比較低，有助於增強飽足感；喜愛海鮮者可選擇低卡又營養的蝦、蛤蜊、花枝等。

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第3招是民眾常忽略的「火鍋湯」品嚐時機，夏子雯指出，民眾如果真的想喝火鍋湯，最好選擇煮火鍋時前段的湯，撈去上層浮油，這樣相對較清淡，不易攝取過多鈉和脂肪；飲品建議搭配無糖綠茶或烏龍茶等解膩。

夏子雯提醒，火鍋湯底煮久後，會溶入大量蔬菜、肉類、海鮮的精華，加上水分減少，容易形成高普林、高鈉的濃縮湯汁。雖然湯頭鮮美，但喝太多容易增加心血管、腎臟負擔，甚至可能提高痛風的風險。（編輯：管中維）1131117

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