北北基宜大雨特報 吳德榮：14日起可能有冷氣團平地低溫探12度

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署今天表示，東北季風影響，北北基宜防局部大雨。氣象專家吳德榮表示，今天北台灣濕涼，明起轉乾；14日起至17日清晨有機會迎首波「強烈大陸冷氣團」，台北平地低溫探攝氏12度以下。

中央氣象署今天發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天「東北季風」影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北台灣濕涼。中南部晴時多雲，白天微熱、早晚涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天大氣轉乾、氣溫略升，西半部晴時多雲，東半部有局部短暫雨；10、11日天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，12日鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；13日起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降，天氣轉冷。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，14日至17日清晨，冷空氣有達到首波「強烈大陸冷氣團」的機率，屆時部分平地又有發布「低溫特報」的條件。不過，最低氣溫能降到幾度、低溫影響範圍又有多大，各國模式模擬會再調整，應繼續觀察。（編輯：李淑華）1131208