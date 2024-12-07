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東北季風增強 北部防大雨、中南部留意日夜溫差

2024/12/7 08:25（12/7 08:43 更新）
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圖為台北市南港軟體園區民眾用外套遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社台北7日電）中央氣象署今天表示，東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，有局部較大雨勢發生機率，新竹以南維持多雲到晴天氣，中南部則須留意日夜溫差較大。

氣象署網站發布訊息指出，今天東北季風增強，桃園以北、宜蘭及花蓮地區降雨機率提高，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，有局部較大雨勢發生機率，至於在新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴的天氣。

溫度方面，各地清晨低溫攝氏17到20度，白天北部及東北部高溫20到24度，花東25到27度，中南部可達27到29度，中南部日夜溫差大，預計入夜後各地氣溫逐步下降，早出晚歸請適時增減衣物；澎湖20到23度，金門16到22度，馬祖14、15度。

東北風逐漸增強，桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風；今晚起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、花蓮、台東沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風增強，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。

彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級。（編輯：謝雅竹）1131207

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東北季風入夜增強桃園以北溼涼 7日中南部溫差10度
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