護心指南安全過冬 天冷返家身體回暖再洗澡

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）入冬首波冷氣團來襲，國健署傳授寒冬護心指南，雖然天冷泡熱水澡是一大享受，但千萬不要一進門就衝進浴室，建議從寒冷戶外返家應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡才能安全過冬。

根據中央氣象署氣象天氣預報資料顯示，東北季風增強，今年首波冷氣團南下，這週三至週五各地天氣偏冷，衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿呼籲，民眾須特別注意保暖，尤其是頭部、頸部和四肢的保護，配戴口罩、圍巾、手套與襪子等保暖配件。

氣溫驟降和濕冷天氣交替可能導致血壓升高，增加心血管疾病及中風的風險。對於三高、心血管疾病患者及高齡長者等高風險族群，必須更加謹慎防範低溫引發健康問題。國健署長吳昭軍提醒，低溫或溫度驟降都會造成血管收縮，容易使血壓上升，服藥民眾建議規律服藥。

除了養成規律運動、均衡飲食、定期量測血壓與就醫，從起床到出門，掌握保暖3大關鍵秘訣，才能安心過冬。第1個關鍵在寒冷清晨起床，應提前準備好保暖衣物，放在容易取得位置；起床後先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走。

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天冷出門前的穿搭是第2個關鍵，國健署建議，民眾可以根據天氣變化適時增添衣物，採取內層選擇較貼身的長袖衣物，外層選擇較寬鬆且防水、防風的長版外套，不僅保暖，還能保持靈活活動，讓身體更舒適。

第3個關鍵則是進門後回暖方式，國健署表示，從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，特別是對於血管彈性差或心血管疾病患者；洗完澡後，也要注意保暖，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。（編輯：陳政偉）1131127