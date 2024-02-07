過年最冷低溫10度 適度運動避免心肌梗塞【書摘】

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（中央社網站）今年春節假期受大陸冷氣團影響，中部以北低溫最低只有攝氏10度，這種天氣要留意心血管疾病，特別是急性心肌梗塞。除了胸痛，出現哪些症狀要有所警覺？怎樣判斷你的心臟夠不夠強？

心臟疾病高居國人10大死因第2名，平均每22分鐘就有1人死於心臟病，很多名人猝死的原因都與心臟疾病有關。很多人看起來很健康、年紀還輕，為什麼心臟病會「突如其來」？

現任中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、台北榮民總醫院內科部心臟內科主治醫師黃柏勳在門診時經常被問到這類問題：「我年紀不大，怎麼會急性心肌梗塞呢？」「我的飲食習慣很正常，為什麼會動脈硬化呢？」「我飲食明明很清淡，為什麼膽固醇還是偏高呢？」「我的生活很規律，也有在運動，為什麼我還是會有高血壓呢？」

他以多年行醫經驗，寫成專書《心臟夠強，不怕突然登出人生》，教導民眾如何從日常生活的小地方著手，保護心血管，遠離心血管疾病；書中每章節另附「自我檢測表」，讓讀者評估自己是否為高風險族群。中央社取得授權，與您分享部分內容。

急性心肌梗塞

心肌梗塞的定義是因為冠狀動脈發生嚴重狹窄或阻塞，以致心肌無法獲得足夠的氧氣及營養，造成心肌缺血缺氧，最後導致心肌壞死。壞死的心肌影響了心臟功能，讓心臟收縮舒張功能變差，造成心輸出量（每分鐘心室輸出的血液量）下降，即所謂的「心臟衰竭」。

季節的變化會影響急性心肌梗塞的發生率。在溫度日漸下降的秋冬季節，因為低溫的關係，心臟血管容易產生收縮，會使已經生病狹窄的心臟冠狀動脈受到更大的影響。

台灣每年有近1萬8000人因急性心肌梗塞就醫，有3到4成病患到院前即死亡。近年來由於生活壓力大、常熬夜等因素，心肌梗塞的好發族群不再只有中老年人，年輕人心肌梗塞的發病率也逐漸提高。

冠狀動脈嚴重狹窄或阻塞，造成心肌缺血缺氧，最後導致心肌壞死、心臟衰竭。（三民書局提供）

心肌梗塞有哪些症狀？

胸痛是最典型、也是病人最容易感受的症狀。急性心肌梗塞所造成的疼痛比心絞痛更為嚴重，且持續時間更長，通常硝化甘油已無法緩解，病人有時會出現左手或左下巴麻木感，冒冷汗及反覆輾轉不安。在年輕人身上，疼痛症狀通常比較明顯，但對於老人而言，有時胸痛症狀會不明顯。而臨床上，老年人由於心臟功能退化，如果發生心肌梗塞，較容易引起嚴重的心臟衰竭。

黃金治療時間

接受治療時間的及時與否，是降低急性心肌梗塞病人死亡率的主要關鍵。患者在發作6小時內就醫的死亡率為6%，8小時內的死亡率為7%，12小時內就醫的死亡率為8%，若發作超過12小時以後才就醫，死亡率可能高達16%。所以當有心臟病史者出現胸痛症狀，且含舌下硝化甘油仍沒有緩解時，應立即就醫，把握急救時間。

急性心肌梗塞的治療

1. 藥物治療

血栓溶解劑：主要作用機制是將冠狀動脈內的血塊溶解，使血管再暢通，進而能供應心肌足夠氧氣與養分。但使用條件是至少必須在發作梗塞後的12小時內，才能有臨床上的療效。

其他輔助性藥物：止痛劑、鎮靜劑、抗凝血劑或血小板拮抗劑、血管擴張劑等。

2. 緊急冠狀動脈氣球擴張術

在適合的條件下，我們可以利用介入性心導管方式讓血管再暢通，又稱作「氣球擴張術（Balloon angioplasty）」。治療方式是將氣球導管置入冠狀動脈狹窄部位，再將氣球擴張，利用其壓力將阻塞部分撐開，以得到較大的內徑，增加血流量。氣球擴張後，我們可以輔助使用冠狀動脈血管支架，將血管支架送入冠狀動脈狹窄處。一般而言，執行心導管必須是有經驗的團隊及專業且設備齊全的導管室。

3. 長期治療

執行心導管後，成功地打通血管，心臟獲得足夠血流量。但我們仍必須努力保住我們辛苦得來的成果。對於如何保有成果，首重於去除危險因子，包括：控制高血脂、高血壓、糖尿病、戒菸、減重等，而適當的運動則是防止此類心臟病最便宜亦最有效的方法。（書摘由三民書局授權，經中央社節錄；編輯：簡莉庭）1130207