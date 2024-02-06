春節天氣3階段變化 小年夜至初一低溫探10度

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署今天表示，今年農曆春節天氣呈3階段變化，由濕冷轉乾冷，最後回暖；小年夜（8日）、除夕（9日）水氣最多，基隆北海岸、大台北防大雨；小年夜至初一，中部以北、東北部低溫約攝氏10至11度。

中央氣象署今天舉辦「113年春節天氣記者會」。

氣象署氣象預報中心技正羅雅尹表示，預估小年夜、除夕，北中南都是濕冷有雨，離島風浪大，也是民眾返鄉尖鋒期，要留意航班資訊；初一至初三降雨逐漸緩和，轉為乾冷的型態，從小年夜至初三冷氣團影響期間，要留意可能會有低溫特報；初四、初五天晴回暖，白天氣溫回升、早晚冷，要留意日夜溫差，離島要留意易有霧。

羅雅尹進一步說明，北部、東半部今天已經轉涼，明天起受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下以及華南雲雨區東移影響，北台灣偏涼有雨；8日（小年夜）、9日（除夕）水氣最多，尤其中部以北及宜花天氣更顯濕冷，基隆北海岸、大台北可能有局部大雨，南部及台東偏濕涼。

羅雅尹表示，10日（初一）仍受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部、宜花天氣偏冷，其他地區早晚氣溫低；水氣減少，西半部轉多雲，東半部地區及山區仍有局部雨。

羅雅尹說，小年夜至初一，中部以北、東北部低溫約10至11度，南部、花東約13、14度，局部沿海空曠地區或近山區平地可能會再低一些。

羅雅尹提到，11日、12日（初二、初三）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區零星降雨，在冷氣團及輻射冷卻效應影響下，早晚氣溫仍低，白天溫度小幅回升，中南部日夜溫差大；13日、14日（初四、初五）冷氣團減弱，白天氣溫明顯回升，早晚仍偏涼，離島要留意易有霧或低雲。（編輯：陳政偉）1130206