除夕車潮 國5南港系統到頭城下午恐壅塞

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（中央社記者林長順台北9日電）今天是除夕，交通部高速公路局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹，其餘路段均能維持行車順暢，預判下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城路段。

高公局新聞稿指出，截至上午11時，國道全線交通量為30.2百萬車公里，預估今天交通量為94百萬車公里，仍在預期流量的範圍內。

高公局表示，凌晨2時46分於國1高架北向機場系統出口環道發生1輛小貨車自撞側翻及2輛小客車追撞事故，占用全車道，於凌晨4時20分排除；9時15分於國1南向217.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午9時18分排除，造成後方車流回堵2公里。

另外，上午9時40分於國1北向310公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時5分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：管中維）1130209