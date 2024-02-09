更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
數位專題／不拜月老、財神爺 台南這間小廟為何自帶觀光人流？
首頁 / 生活
春節天氣交通
新聞專題
春節天氣交通1/117
首頁 / 生活

除夕車潮 國5南港系統到頭城下午恐壅塞

2024/2/9 12:58（2/9 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北9日電）今天是除夕，交通部高速公路局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹，其餘路段均能維持行車順暢，預判下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城路段。

高公局新聞稿指出，截至上午11時，國道全線交通量為30.2百萬車公里，預估今天交通量為94百萬車公里，仍在預期流量的範圍內。

高公局表示，凌晨2時46分於國1高架北向機場系統出口環道發生1輛小貨車自撞側翻及2輛小客車追撞事故，占用全車道，於凌晨4時20分排除；9時15分於國1南向217.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午9時18分排除，造成後方車流回堵2公里。

另外，上午9時40分於國1北向310公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時5分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：管中維）1130209

#除夕
#國5
#國道
延伸閱讀
連假出遊遇塞車爆路怒症 緩解情緒小撇步連假怕塞車不敢喝水還憋尿 醫：當心泌尿道感染引發敗血症要命雙北等7縣市除夕可能跌破10度 下半天水氣逐漸減少

農曆除夕返鄉車流量大，交通部高速公路局9日建議南向用路人儘量下午出發，節省寶貴時間。圖為國道3號土城到三鶯路段車流順暢。中央社記者王騰毅攝　113年2月9日
農曆除夕返鄉車流量大，交通部高速公路局9日建議南向用路人儘量下午出發，節省寶貴時間。圖為國道3號土城到三鶯路段車流順暢。中央社記者王騰毅攝　113年2月9日
春節天氣交通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
除夕白天北台灣濕冷 中部以北高山可能飄雪
172.30.142.233