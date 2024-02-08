連假出遊遇塞車爆路怒症 緩解情緒小撇步

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）農曆新年假期開車出遊好愜意，但人潮車潮交會難免塞半天，有些駕駛人容易「路怒症」上身，恐影響行車安全。專家建議，可多嚼食口香糖、少指指點點、改變互動方式，有助緩解。

「路怒症」是一種情緒失控症狀，諮商心理師公會全聯會理事、馬偕紀念醫院協談中心諮商心理師羅惠群告訴中央社記者，常見於開車途中，當遇到塞車或其他駕駛行為不當時，駕駛人可能會發生憤怒、挑釁、斥責等行為。

引發路怒症的原因，羅惠群指出，首先是期待落空，比方說無法準時抵達、高速公路不夠順暢甚至大塞車，連帶影響出遊計劃受阻等，另外也可能是肚子餓了，血糖降低容易令人產生負面想法，還有被其他車輛挑釁等。

當面對挫折，駕駛人會開始抱怨、碎唸同行者，怪東怪西如怎麼沒有提早出門等氣話；對外最嚴重是危險駕駛，像是搶快、逼車、超車，經過看不順眼車輛時，飆罵、比中指樣樣來。

「亂按喇叭絕對是一個徵兆。」羅惠群強調，自覺有前述情況者，最好避免擔任駕駛，若真的沒有其他人可頂替，可先跟同車的人商量該怎麼處理跟安撫情緒。

至於沒有自覺者，羅惠群提供簡單幾招助緩解，包括準備多個備案、在車上放點食物、營造舒適車內環境等，尤其建議嚼食口香糖，嚼食這個動作本身有助於釋放壓力，且不要對駕駛行為指指點點，當然更不要頂嘴。

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最重要是，謹記把「過年」這個期間當成特例，是特殊時間。羅惠群說，特別是平常就會跟駕駛人起口角的人，暫時改變想法比永久改變簡單，告訴自己「我在這個時間點，會用不一樣的方法跟你互動」，先讓一下、忍一下，平安到達目的地，好好團圓才是重點。

此外，因為過年是一年中較長的連續假期，人們情緒往往更鬆懈。羅惠群也提醒，反而要更注意人際邊界線，很多人看到平常較少見到的親友，可能會大放厥詞、情緒性發言，衍生不必要的誤會跟衝突，加上今年大選才落幕，無論選贏選輸，有些話題還在延燒，儘量不要觸碰二元對立、有針對性的尖銳話題，一起開心過好年。（編輯：陳清芳）1130208