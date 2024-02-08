春假連假首日國道大致順暢 午後估有另一波車潮

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）今天為春節連假首日，高速公路局表示，上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，目前國1南向湖口至新竹路段較為壅塞，預估中午過後將有另一波車潮。

今天為春節連假首日小年夜，高速公路局表示，截至中午12時，國道全線交通量為41.6百萬車公里，預估今天交通量為107百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

今天上午7時25分於國1南向195.6公里處發生2輛小客車與1輛大貨車追撞事故，占用內2線車道，於7時37分排除，造成後方車流回堵4公里；11時50分於國1南向151.2公里處發生5輛小客車追撞事故，占用外線車道，於12時08分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

高速公路局表示，上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，目前較壅塞路段為國1南向湖口至新竹，其餘路段均能維持行車順暢。

高速公路局預判今天中午過後，將有另一波車潮，下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況，繫妥安全帶、切勿超速、分心駕駛，今天天候不佳，若遇雨天行車請小心駕駛，注意車前狀況，保持行車安全距離。（編輯：黃世雅）1130208