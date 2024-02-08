更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
假訊息氾濫 心理學專家：7成民眾只看標題就轉傳
首頁 / 生活

春假連假首日國道大致順暢 午後估有另一波車潮

2024/2/8 13:10（2/8 13:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
8日為春節連假首日，高速公路局表示，上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
8日為春節連假首日，高速公路局表示，上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）今天為春節連假首日，高速公路局表示，上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，目前國1南向湖口至新竹路段較為壅塞，預估中午過後將有另一波車潮。

今天為春節連假首日小年夜，高速公路局表示，截至中午12時，國道全線交通量為41.6百萬車公里，預估今天交通量為107百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

今天上午7時25分於國1南向195.6公里處發生2輛小客車與1輛大貨車追撞事故，占用內2線車道，於7時37分排除，造成後方車流回堵4公里；11時50分於國1南向151.2公里處發生5輛小客車追撞事故，占用外線車道，於12時08分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

高速公路局表示，上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，目前較壅塞路段為國1南向湖口至新竹，其餘路段均能維持行車順暢。

高速公路局預判今天中午過後，將有另一波車潮，下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況，繫妥安全帶、切勿超速、分心駕駛，今天天候不佳，若遇雨天行車請小心駕駛，注意車前狀況，保持行車安全距離。（編輯：黃世雅）1130208

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227