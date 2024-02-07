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小年夜除夕濕冷 初一前3500公尺以上高山有望飄雪

2024/2/7 18:24（2/7 18:46 更新）
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氣象署表示，7日強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，除夕前都偏濕冷，初一起水氣減少轉為乾冷。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
氣象署表示，7日強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，除夕前都偏濕冷，初一起水氣減少轉為乾冷。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，除夕前都偏濕冷，初一起水氣減少轉為乾冷，北部、東北部低溫約攝氏10、11度；初一清晨前3500公尺以上高山都有機會降雪。

中央氣象署今天發布低溫特報，明天強烈大陸冷氣團影響，金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天、9日（小年夜、除夕）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；今晚起華南雲雨區東移，明天北部及東北部地區有陣雨，中部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸及大台北山區並有局部大雨發生；9日各地仍有局部短暫雨。

林定宜表示，10日至12日（初一至初三）持續受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，但水氣逐日減少，初一各地仍有局部短暫雨，初二之後降雨以東半部為主，其他地區大致上是多雲到晴。

林定宜提醒，除夕之前大致上都是偏濕冷，整天氣溫變化不大；初一之後水氣減少，逐漸轉乾冷，要留意日夜溫差；中部以北低溫約10至11度，除夕之前高溫約12至14度；初一起低溫變化不大，高溫約14至16度，接著每日高溫漸升，預估初三就可回升至20度左右。

然而，林定宜說，初三因輻射冷卻影響，夜晚到清晨有機會出現10度左右低溫，日夜溫差可能達10度左右；這波強烈大陸冷氣團預計13日（初四）減弱，北部低溫約12至14度，中南部約14至16度。

林定宜提到，今晚起至初一清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山有降雪的機會；另外14日馬祖、金門易有局部霧或低雲，影響能見度，交通往返要特別注意。（編輯：李亨山）1130207

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#林定宜
#金門縣
#降雪
#中央氣象署
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