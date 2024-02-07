國道南向午後現車潮 多處車速40公里以下

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）今天是春節連假前最後上班日，根據高速公路局路況資訊，午後國道出現車潮，主要是北部南向路段，多處車速不到40公里。

高速公路局路況資訊顯示，下午2時過後，國道陸續湧現返鄉車潮，多處壅塞，主要集中在北部，部分在中部，大部分是南向路段。

高公局下午5時15分即時路況資訊顯示，返鄉加上下班車潮，車速在40公里以下路段，包括：國道1號東湖到圓山雙向，泰山到林口、桃園到中壢、湖口到新竹、三義到豐原、埔鹽到員林都是南向，其中竹北到新竹車速只有19公里。

國道3號都是南向塞車，40公里以下路段包括：新店到土城、茄苳到香山、後龍到西湖服務區。

另外，國道5號南向坪林到頭城、國道3號三鶯至大溪南向車流量也很大，車速約50多公里。（編輯：李亨山）1130207