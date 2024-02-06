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因應春節香客湧入 白沙屯拱天宮周邊交管

2024/2/6 16:38（2/6 16:44 更新）
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香火鼎盛，警方因應春節期間湧入大量進香人、車潮，規劃自8日（小年夜）至14日（初五）實施周邊交通疏導管制措施，籲請民眾配合。

苗栗縣警察局通霄分局今天發布白沙屯拱天宮新春交通疏導措施，管制時間自2月8日至14日，每天上午8時至下午6時，並視人車潮狀況提前或延後。管制範圍包括白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋，實施車輛單向通行管制；台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放。

警方指出，管制期間，白沙屯村內禁止大客車以上車輛進入；白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

通霄分局表示，除鄰近拱天宮的5處停車場外，春節期間，已向縣府申請自小客車可停放拱天路（苗86線）兩側，預計可增加約120個自小客車停車位，請參香民眾可依交管人員指揮停放。

此外，因白沙屯周邊停車空間有限，建議車輛也可沿台1線120K（西湖鄉東和鋼鐵廠）至130K（通霄鎮慈后宮）兩側路邊依序停放，再步行或於通霄精鹽廠使用YouBike微笑單車至拱天宮。

警方表示，將持續加強周邊交通疏導及人潮聚集地點違規停車驅離取締，以維交通秩序及順暢，呼籲民眾發揮公德心並遵守交通規則，配合各項疏導管制措施。（編輯：李錫璋）1130206

#白沙屯
#拱天宮
#苗栗縣
春節天氣交通
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