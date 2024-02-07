國道春節返鄉車潮湧現 估晚間逐漸紓解

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（中央社記者余曉涵台北7日電）高公局表示，今天下午2時過後，國道陸續湧現返鄉車潮，預計今晚6時到7時左右就會逐漸紓解；至於明天國道路況，預估上午9時後將陸續出現車潮。

根據國道即時路況顯示，今天下午2時左右，包含國1湖口到新竹、國3三峽到大溪等路段時速都不到40公里。

交通部高速公路局交通管理組科長蔡明哲告訴中央社，今天下午2時過後，國道就陸續湧現春節返鄉車潮，預計到晚間6時至7時就會逐漸紓解，研判是民眾提早半天休假返鄉。

蔡明哲表示，預估今天國道車流量為107百萬車公里，國5方面看起來還好，預估要到初一（10日）南向才會比較壅塞，這兩天都屬於旅遊車潮為主。

明天是農曆春節連假第1天，蔡明哲表示，預估上午9時後國道才會陸續出現車潮，包含國1楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統；國3土城到關西、快官到霧峰；國5南港系統到頭城等5路段恐車多壅塞。

蔡明哲指出，預估明天西部國道中午12時後車潮就會紓解，國5則要到下午4時才會紓解，明天國道車流量也是107百萬車公里。

根據高公局公布的國道疏導措施，明天國道採單一費率，國3新竹系統到燕巢系統再打8折，凌晨0時到清晨5時暫停收費；增開國1南向楊梅到新竹、北向西螺到員林及國3南向大溪到關西、北向香山到新竹系統等易壅塞路段33處路肩等。（編輯：張雅淨）1130207