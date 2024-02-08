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春節連假首日南迴順暢 台東住宿率僅約7成

2024/2/8 11:36
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（中央社記者盧太城台東縣8日電）今天春節連假首日，往年容易塞車的南迴公路車流順暢，未見人潮湧入台東，春節住宿率僅約7成，觀光業者納悶「是否經濟不好」。

台東縣政府設置在多良火車站和金崙大橋上的即時影像，今天上午均未見南迴公路上有綿密的車流，僅比往常假日多些南北往來車輛。

台東縣警察局大武分局交通組長詹勳昌今天上午接受中央社記者電話訪問表示，上午雖然車流量比平日增加，但相當順暢，預估10、11日旅遊人潮出現車流量才會暴增，警方已經做好應變措施，防止回堵和塞車情況發生。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，她詢問觀光同業，今年春節的訂房率僅有6、7成，「不知道遊客跑去哪裡了」，寒假開始就一直是這種現象，就算推出平價，住房率就是衝不起來，「大家在問，是否經濟不好」。

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莊姓民眾表示，因公司提早放假，他們一家人昨天清晨就從台北開車走花蓮回台東，路上休息站遇到很多認識的台東鄉親，大家都是擔心塞車因此提早返鄉。

交通部公路局預估10日至13日是旅遊高峰，13日至14日是收假高峰，車流量均會增加，公路局配合台東縣警察局對南迴公路多良段、台9線初鹿牧場和池上金城武樹附近、關山街上，以及東海岸台11線的小野柳、水往上流、中華大橋等容易塞車路段都有規劃應變措施。（編輯：黃世雅）1130208

#台東縣
#南迴公路
#李數奼
#詹勳昌
#交通部公路局
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