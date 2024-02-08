桃機湧現出國人潮 國境單位籲提早準備加速通關

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（中央社記者吳睿騏桃園機場8日電）依據機場公司預報，8日起連續4天出入境超過13萬人次，多數旅客都說今天有提早出門或提前入住附近旅館，雖然人多但作業順暢。航警局與移民署則呼籲民眾提早做準備加速通關。

桃機春節疏運從7日起至15日共9天，預估總運量上看116萬人次，平均日均量約12.8萬人次，恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年春節日均量的90%。依據桃園國際機場公司航班運量整點人數預報表今天的出入境及轉機旅客逾13萬7000人次。

桃園機場從上午7時起陸續湧現出國人潮，航空警察局表示，今天的作業還算順暢，提醒旅客，刀、剪等危安物品需託運不能攜帶上機，行動電源、打火機等物品要隨身攜帶，進入安檢線前可先將帽子、外套、皮帶放入安檢置物盒通過檢查，容器超過100毫升的液（膠）態類物品須拋棄或倒掉，以節省排隊時間，加快安檢速度。

移民署國境事務大隊表示，透過「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate）的使用，的確加速了通關速度，但仍建議久未出國或初次使用的民眾可上網了解使用方式，相信可以讓通關作業更加順暢。

多數旅客都表示，有刻意提早1小時出門，部分來自高雄的旅客，為準時到櫃檯報到，更是前1天就入住附近飯店，旅客認為雖然出國的人很多，但相關作業還算順利，沒有等待很久的時間。（編輯：黃世雅）1130208

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移民署國境事務大隊表示，透過「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate）的使用，可加速通關速度，但仍建議久未出國或初次使用的民眾可上網了解使用方式，相信可以讓通關作業更加順暢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月8日

桃機春節疏運從7日起至15日共9天，預估總運量上看116萬人次，平均日均量約12.8萬人次，依據桃園國際機場公司航班運量整點人數預報表，8日的出入境及轉機旅客逾13萬7000人次。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月8日