除夕白天北台灣濕冷 中部以北高山可能飄雪
2024/2/9 09:29（2/9 10:11 更新）
（中央社記者陳婕翎台北9日電）今天是除夕，受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北台灣整天濕冷，高溫僅攝氏13、14度，氣象署預測中部以北3000公尺以上高山可望降雪，可能迎接「白色除夕」。
交通部中央氣象署天氣概況分析指出，除夕各地天氣潮濕寒冷，沿海風浪大。昨天晚間起，因為另1波華南水氣移入，再加上受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北台灣清晨低溫12至14度，其他地區13至17度。
氣象署表示，受強烈大陸冷氣團影響，白天北台灣整天濕冷，高溫僅13、14度，中部及花蓮16至18度，南部及台東19至22度；北台灣夜晚清晨低溫11、12度，其他地區約13至15度，提醒有心血管疾病的民眾注意保重身體。
正逢農曆春節連假，不少民眾期待上山追雪。氣象署預估，若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望降雪，提醒上山的民眾注意高山可能有路面結冰、霧淞的情況，山區活動務必留意安全。
氣象署表示，華南雲雨區持續影響，天氣潮濕寒冷，各地有局部短暫雨，清晨中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，預計下半天開始水氣逐漸減少。（編輯：管中維）1130209
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