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除夕上午國道5路段易壅塞 南向建議下午出發
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除夕上午國道5路段易壅塞 南向建議下午出發

2024/2/9 09:18（2/9 09:29 更新）
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交通部高速公路局指出，9日除夕國道5路段易壅塞，其中包含國5南向南港系統-頭城。（中央社檔案照片）
交通部高速公路局指出，9日除夕國道5路段易壅塞，其中包含國5南向南港系統-頭城。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北9日電）今天是除夕，高公局說，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，建議南向用路人儘量下午出發。

交通部高速公路局指出，昨天全天交通量為102.9百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，昨天下午國道壅塞路段為國1南向湖口至新竹；國3南向鶯歌系統至大溪、新竹系統至香山，車流於下午5時後陸續紓解，其餘路段均能維持行車順暢。

今天清晨0至5時交通量為7.9百萬車公里，為年平均平日的2倍；預估今天交通量為94百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為12.3百萬車公里，今天相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。（編輯：管中維）1130209

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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