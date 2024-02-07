金馬低溫特報 吳德榮：小年夜、除夕北部探10度

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署今天針對金馬地區發布低溫特報。氣象專家吳德榮說，今天午後鋒面接近、晚間氣溫漸降；小年夜、除夕各地有雨，北部局部低溫下探攝氏10度，3200公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象署發布低溫特報，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，各地氣溫明顯偏低，金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，馬祖局部地區有6度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲式模擬顯示，今天北部、東半部偶有局部短暫雨，北台灣涼冷，中南部舒適微熱、早晚涼；下午起鋒面逐漸接近、降雨增多，晚起氣溫漸降。

吳德榮指出，小年夜、除夕（8、9日）鋒面影響，降雨範圍擴大至中部，南部亦有發生局部短暫雨的機率，除夕晚起降雨逐漸減緩；小年夜、除夕氣溫逐日降，愈來愈濕冷，冷空氣達大陸冷氣團的機會最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右；3200公尺以上高山有機會降雪。

吳德榮提到，初一（10日）西半部轉晴朗、乾冷，東半部零星降雨逐漸停歇；初二（11日）清晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，部分平地10度以下，有短暫觸及強烈大陸冷氣團的機會。

吳德榮說，初二白天起至初五（14日），受大陸高壓東移影響，天氣持續晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，入夜強輻射冷卻作用，日夜溫差很大，初三、初四（12、13日）清晨部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。（編輯：張雅淨）1130207