吳德榮：除夕前天氣濕冷 初一起轉晴

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（中央社記者余曉涵台北5日電）氣象專家吳德榮說，今天起天氣逐漸轉為多雲時晴，7日鋒面接近，到9日（除夕）前各地都有降雨機率外，溫度也會逐漸下降，10日（初一）天氣則轉為晴朗乾冷的天氣型態。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，今天上午起各地逐漸好轉為多雲時晴，東半部有仍局部短暫雨的機率，有一小股冷空氣，北台轉冷，其他各地氣溫稍降，「乍暖還寒」應注意氣溫變化。

吳德榮表示，明天各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，清晨冷、白天氣溫略升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7日鋒面逐漸接近，下午北台灣轉有雨，晚間鋒面抵達；8日降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率，除夕（9日）仍有局部雨，晚起降雨減緩、逐漸停歇。

溫度方面，吳德榮表示，7日起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷，冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，但也有觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，北部沿海及部分平地將降至攝氏10度左右。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，10日天氣轉晴朗乾冷，11日（初二）清晨氣溫降至最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。不過，受「大陸高壓」東移影響，11日白天起、持續晴朗穩定至14日（初五），冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨仍有部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。（編輯：陳政偉）1130205