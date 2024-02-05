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鋒面通過各地局部陣雨 東北季風增強北台灣轉涼

2024/2/5 08:16（2/5 08:25 更新）
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圖為台北市內湖科技園區通勤民眾戴上帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社台北5日電）中央氣象署表示，今晨鋒面逐漸通過台灣，各地會有局部短暫陣雨。鋒面通過隨後是冷空氣南下，東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，其他地區入夜後氣溫也明顯下降。

氣象署說明，今晨鋒面逐漸通過台灣，各地會有局部短暫陣雨，北部沿海有旺盛對流移入，夾雜零星的閃電訊號，白天隨著鋒面遠離，降雨主要在東北風迎風面的北部、東半部地區及其他山區。

溫度方面，鋒面通過隨後是冷空氣南下，東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，其他地區入夜後氣溫也明顯下降，夜晚清晨低溫在中部以北攝氏13至15度，其他地區18至21度，白天北部及東半部雲量偏多，北台灣高溫17至20度，花蓮22度，而中南部及台東高溫普遍為25至27度，沿海雲量稍多大約為21至23度，中南部日夜溫差大，早出晚歸要留意氣溫變化。

氣象署表示，鋒面通過期間，若水氣和溫度有配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機會，前往高山要留意路面積冰的現象。

另外，今晨至上午馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返要留意相關資訊；東北風增強，今天上午起雲林以北沿海空曠地區及恆春半島、各離島將有8至9級強陣風，前往海邊活動要特別留意。（編輯：陳政偉）1130205

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