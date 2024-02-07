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春節返鄉教育部提醒 不要拿小孩當作較勁項目

2024/2/7 11:34
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（中央社記者陳至中台北7日電）春節假期即將到來，孩子的成績或比賽表現，常是親戚朋友間的話題。教育部提醒，應尊重每個孩子的獨特才華和特質，不要拿小孩當作大人較勁的比賽項目。

過年回家團圓，不是每個人都感到期待和放鬆。教育部近日透過臉書（Facebook）專頁宣導指出，過年期間可以看到很久沒見面的親友，但隨之而來的也包括對近況的問候轟炸，或者親族之間的摩擦和情緒勒索。

「等你身心準備好，再回家也沒關係。」教育部建議對返鄉過年備感壓力的民眾，可先穩定情緒，準備好再出發，「我們得先是個人，才能當好家人。」

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對學子來說，返鄉壓力可能來自於大人的比較心理，課業等相關表現都可能成為親戚間茶餘飯後的話題。教育部提醒家長，每個孩子都有自己的興趣和擅長的領域，擁有獨特才華和特質，就像天空的繁星各自散發光芒。

教育部呼籲家長，以欣賞眼光看待孩子的特質，發掘他們的優點，並給予適當空間，才能自由快樂地成長。過年過節期間，尤其要避免將孩子當成比賽、較勁的項目。（編輯：張雅淨）1130207

#教育部
#春節
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